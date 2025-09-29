El País

Cortes de luz afectarán sectores de Alajuela y Limón este martes por trabajos del ICE

Cortes de luz afectarán este martes a comunidades de Alajuela y Limón por trabajos del ICE en la red eléctrica nacional, tome nota de los detalles

Por Silvia Ureña Corrales
El ICE suspenderá el servicio eléctrico en Pococí, Siquirres y Turrialba este fin de semana por mantenimiento y poda.
Este martes 30 de setiembre habrá cortes de luz en Alajuela y Limón por trabajos del ICE en postes y líneas eléctricas. (ICE /ICE)







