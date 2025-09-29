Cortes de luz afectarán sectores de Alajuela y Limón este martes por trabajos del ICE

Este martes 30 de setiembre habrá cortes de luz en Alajuela y Limón por trabajos del ICE en postes y líneas eléctricas.

Este martes 30 de setiembre, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) suspenderá el servicio eléctrico en sectores de los cantones de Alajuela y Guácimo, como parte de dos intervenciones programadas en la red de distribución.

En el distrito Río Segundo de Alajuela, los cortes afectarán a las comunidades de Río Segundo y El Cacique.

La interrupción del suministro comenzará a las 8 a. m. y se extenderá hasta la 1 p. m.. En esta zona, las cuadrillas del ICE ejecutarán trabajos de reubicación de postes.

Por su parte, en el distrito Guácimo, provincia de Limón, la suspensión de la electricidad impactará al sector de Florida.

El corte está previsto para iniciar también a las 8 a. m., pero se prolongará hasta las 4 p. m., debido a labores de extensión de línea eléctrica.

Para más detalles sobre cortes programados, puede consultar el sitio web oficial del ICE:https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/

