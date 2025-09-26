Estas serán las nuevas tarifas de los peajes de la Ruta 27 a partir de octubre: vea cuánto pagará

A partir del 1.° de octubre del 2025, entrarán en vigor nuevas tarifas para los peajes en la Ruta 27 que conecta San José con Caldera, administrada por la concesionaria Globalvía.
Los cambios afectan a todos los puntos de cobro y clases de vehículos.
Tarifas actualizadas por tipo de vehículo
Las tarifas varían según el tipo de vehículo. En total, existen cinco clases, desde motocicletas hasta transporte pesado de cinco ejes o más.
- Clase 1: motocicletas, automóviles livianos y vehículos con un máximo de 4 llantas sobre pavimento.
- Clase 2: microbuses, buses y busetas con capacidad para más de nueve ocupantes.
- Clase 3: transporte pesado de dos o tres ejes, con hasta seis llantas.
- Clase 4: transporte pesado de cuatro ejes, desde seis hasta ocho llantas.
- Clase 5: vehículos pesados de cinco ejes o más.
Comparativo de tarifas: julio vs. octubre 2025
Algunos de los peajes registrará aumentos a partir de octubre.
A continuación, algunos ejemplos del ajuste para la clase 1:
Estos son todos los ajustes:
Detalles adicionales
Estas tarifas aplicarán a partir del 1.° de octubre del 2025, a las 12 a. m.
Se mantiene la estructura de cobro por estación de peaje y tipo de vehículo, como ha sido habitual. Este ajuste forma parte de la revisión tarifaria que contempla el contrato de concesión vigente.