Cortes de luz programados afectarán Limón este domingo por trabajos del ICE

Vecinos de Limón estarán sin electricidad este domingo por trabajos del ICE. Vea aquí si su comunidad será parte del corte y en qué horario

Por Silvia Ureña Corrales
ICE interrumpirá la electricidad en Limón este domingo por once horas, debido a trabajos de mantenimiento programado. Fotografía José Cordero (Jose Cordero)







