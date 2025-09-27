Cortes de luz programados afectarán Limón este domingo por trabajos del ICE

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) suspenderá el servicio eléctrico este domingo 28 de setiembre en varias zonas del cantón central de Limón, debido a labores de mantenimiento preventivo en la red de distribución.
La interrupción se extenderá durante once horas, desde las 6 a. m. hasta las 5 p. m., y afectará tanto áreas residenciales como institucionales.
Entre los sectores impactados se encuentran Limón Centro, Japdeva, Aduana, Hacienda, Inamu, Banco Popular y el Ebais local.
LEA MÁS: Cortes de luz programados para este domingo en Pavas: estos son los horarios
Para más información sobre esta y otras suspensiones programadas, el ICE habilita este enlace.
LEA MÁS: Estas vacantes en el BCR ofrecen hasta ¢1,5 millones al mes: revise los requisitos