Cortes de luz programados afectarán Limón este domingo por trabajos del ICE

ICE interrumpirá la electricidad en Limón este domingo por once horas, debido a trabajos de mantenimiento programado. Fotografía José Cordero

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) suspenderá el servicio eléctrico este domingo 28 de setiembre en varias zonas del cantón central de Limón, debido a labores de mantenimiento preventivo en la red de distribución.

La interrupción se extenderá durante once horas, desde las 6 a. m. hasta las 5 p. m., y afectará tanto áreas residenciales como institucionales.

Entre los sectores impactados se encuentran Limón Centro, Japdeva, Aduana, Hacienda, Inamu, Banco Popular y el Ebais local.

LEA MÁS: Cortes de luz programados para este domingo en Pavas: estos son los horarios

Para más información sobre esta y otras suspensiones programadas, el ICE habilita este enlace.

LEA MÁS: Estas vacantes en el BCR ofrecen hasta ¢1,5 millones al mes: revise los requisitos