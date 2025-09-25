El País

Cortes de luz programados por el ICE en Limón este viernes: estos son los horarios

Cortes de luz programados por el ICE afectarán este viernes 26 de setiembre a vecinos de Cacles, en Cahuita, Talamanca, de 8:30 a. m. a 3 p. m.

Por Silvia Ureña Corrales
Vecinos de Cacles, en Cahuita, estarán sin electricidad este viernes 26 de setiembre por labores de mantenimiento del ICE. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)







