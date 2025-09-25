Cortes de luz programados por el ICE en Limón este viernes: estos son los horarios

Vecinos de Cacles, en Cahuita, estarán sin electricidad este viernes 26 de setiembre por labores de mantenimiento del ICE. Foto: Rafael Pacheco

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) informó que la suspensión se aplicará este viernes 26 de setiembre de 2025, de 8:30 a. m. a 3 p. m.

El corte será necesario para ejecutar labores preventivas que buscan garantizar la estabilidad del servicio eléctrico en la zona.

La interrupción afectará a usuarios ubicados en Cahuita, distrito de Talamanca, provincia de Limón, específicamente en la localidad de Cacles.

El ICE recomendó a los abonados tomar previsiones y desconectar equipos eléctricos sensibles antes de que inicie la suspensión.

Para más información sobre cortes programados puede visitar:https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/

