Cortes de luz afectarán San Pedro y Río Segundo este viernes por trabajos de CNFL

CNFL suspenderá el servicio eléctrico en San Pedro y Río Segundo este viernes 26 por trabajos en infraestructura y redes.Foto: Rafael Pacheco Granados

Vecinos de Montes de Oca y Alajuela estarán sin servicio eléctrico durante varias horas este viernes 26 de setiembre, debido a obras programadas por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) en distintos sectores.

Según detalló la empresa distribuidora, los trabajos se desarrollarán en dos zonas específicas y con diferentes horarios, como parte de labores empresariales y mejoras en infraestructura de redes eléctricas.

San Pedro:

En el cantón de Montes de Oca, el corte se aplicará entre las 7:30 a. m. y las 5 p. m.

Esta suspensión responde al traslado de acometidas dentro del plan de proyectos empresariales de la CNFL.

El sector afectado abarca desde Fito’s Bar, 180 metros hacia el sur sobre calle 57, hasta el Parque John F. Kennedy, en San Pedro.

Entre los sitios de referencia incluidos en esta interrupción se encuentran:

San Pedro Club 506

Iglesia Bautista San Pedro

Taquería Compadres

Municipalidad de Montes de Oca

Vivero Decore

95c Crepería

Mussi

La Librería Andante

Libros La Nueva Década

Radiográfica Costarricense S. A. (Racsa) Además, habrá afectación para casas de habitación y otras empresas ubicadas dentro del área señalada.

Río Segundo:

En Río Segundo de Alajuela, la suspensión del servicio se extenderá desde las 8 a. m. hasta las 4 p. m. y obedece a la instalación de un poste, como parte de obras por contrato en redes eléctricas.

El área impactada incluye la zona 50 metros al sur y 50 metros al este del cruce de calle Afrecho y la línea del tren. En esta ubicación también se verán afectadas varias casas de habitación.

Para más información sobre suspensiones programadas, puede visitar el sitio oficial: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones

