Economía

Gobierno ofrece plazas exclusivas para personas con discapacidad con salario de hasta ¢1,2 millones: vea cómo aplicar

Conozca cómo postularse a dos empleos públicos reservados para personas con discapacidad con sueldos competitivos y sin requerir experiencia

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Primer plano de un periódico en la sección de empleos con un lápiz sobre la página, simbolizando la búsqueda de trabajo y oportunidades laborales.
Dos instituciones públicas ofrecen empleo a personas con discapacidad en puestos administrativos y profesionales. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCEmpleoVacantesPlazasGobiernoConavi
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.