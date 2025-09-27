Gobierno ofrece plazas exclusivas para personas con discapacidad con salario de hasta ¢1,2 millones: vea cómo aplicar

Dos instituciones públicas ofrecen empleo a personas con discapacidad en puestos administrativos y profesionales.

La Dirección General de Servicio Civil abrió dos concursos laborales reservados para personas con discapacidad.

Las vacantes están disponibles en instituciones del sector público en San José y ofrecen salarios mensuales que van desde los ¢401.896 hasta ¢1.205.688, según el puesto.

La postulación se encuentra abierta en el sistema de Registro de Oferentes y requiere que las personas interesadas presenten una certificación o carné emitido por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) que acredite su condición.

Puesto en el Conavi

Una de las plazas disponibles corresponde al puesto de Oficinista de Servicio Civil 1, con especialidad en labores varias de oficina, para laborar en el Consejo Nacional de Viabilidad (Conavi), ubicado en Mercedes, Montes de Oca.

Horario: Diurno

Diurno Jornada: Tiempo completo

Tiempo completo Disponibilidad para viajar: No

No Salario global: ¢401.896

¢401.896 Fecha límite de registro: 29 de setiembre de 2025

Requisitos:

Bachiller en Educación Media o título equivalente

Capacitación específica relacionada con la especialidad del puesto o constancia que acredite dominio del oficio respectivo

Ofertas laborales. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Puesto en el Ministerio de Cultura y Juventud

La otra vacante es para el puesto de Profesional de Servicio Civil 1 en el área de Planificación, dentro del Ministerio de Cultura y Juventud, ubicado en el distrito El Carmen, en San José.

Horario: Diurno

Diurno Jornada: Tiempo completo

Tiempo completo Disponibilidad para viajar: No

No Salario global: ¢1.205.688

¢1.205.688 Fecha límite de registro: 1.° de octubre de 2025

Requisitos:

Título universitario de licenciatura en una carrera afín a la especialidad

en una carrera afín a la especialidad No se solicita experiencia previa

En ambos casos, las personas interesadas deben registrar o actualizar su oferta de servicios de forma digital en la plataforma oficial del Registro de Oferentes.

También pueden consultar las atinencias académicas requeridas mediante el enlace correspondiente disponible en el sistema.

