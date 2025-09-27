Estas vacantes en el BCR ofrecen hasta ¢1,5 millones al mes: revise los requisitos

El BCR anunció plazas para profesionales en informática y transporte de valores con salarios entre ¢450.000 y ¢1.500.000. Foto John Durán

El Banco de Costa Rica (BCR) anunció la apertura de nuevas plazas laborales con salarios que oscilan entre ¢450.000 y ¢1,5 millones, según el cargo.

Las oportunidades disponibles abarcan desde posiciones en áreas tecnológicas hasta puestos operativos como cajeros y oficiales de transporte de valores.

Ingeniero Senior TI – Estratega de Pruebas

Esta posición ofrece un salario entre ¢1 millón y ¢1,5 millones. Su propósito es desarrollar soluciones tecnológicas y atender incidentes en sistemas críticos de la fábrica de software.

Los requisitos incluyen al menos dos años de experiencia profesional o más de tres años en roles técnicos, así como formación en Ciencias de la Informática.

Se acepta Licenciatura Universitaria, Bachillerato Universitario con Maestría, o Bachillerato con certificaciones en aseguramiento de la calidad del desarrollo.

Las competencias deseadas son conocimientos en informática, administración de sistemas informáticos y desarrollo de software.

Ingeniero Senior TI – Arquitecto de Solución

El salario bruto mensual es de ¢1.275.299,95, con posibilidad de ingresos adicionales por disponibilidad. El rol consiste en diseñar e integrar soluciones tecnológicas de alta complejidad.

Requiere experiencia mínima de dos años en puestos profesionales o tres años en puestos técnicos, además de estudios en Ciencias de la Informática o Computación.

Se valoran certificaciones en arquitectura de soluciones y desarrollo de integraciones. El perfil ideal debe dominar bases de datos, diseño de interfaces, patrones de diseño como model view controller, y arquitecturas orientadas a servicios, móviles, de portales web y de integración con la nube.

Administrador en Infraestructura Tecnológica Senior – Bases de Datos

Este puesto también ofrece un salario entre ¢1 millón y ¢1,5 millones. Está dirigido a profesionales encargados de gestionar los procesos que soportan la infraestructura tecnológica de la organización.

Se exige formación en Ciencias de la Informática o Computación y certificación vigente en bases de datos, como Oracle nivel OCP, Microsoft SQL Server nivel Expert o Cloudera CDP Certified Administrator.

Además, se requiere dos años de experiencia profesional o más de tres años en puestos técnicos.

Gestor Contable y Presupuestario – BCR Leasing

La vacante ofrece una remuneración mensual que va de ¢1 millón a ¢1,5 millones. El objetivo del cargo es garantizar la calidad de la información financiera y presupuestaria de BCR Leasing.

Se requiere Licenciatura Universitaria o Bachillerato Universitario con Maestría, incorporación al colegio profesional respectivo y al menos dos años de experiencia profesional o más de tres años en funciones técnicas.

Las áreas profesionales consideradas incluyen Contaduría, Contabilidad y Administración de Empresas con énfasis en Contabilidad.

Oficial de Transporte de Valores – San José

Para este puesto, el salario ofrecido oscila entre ¢450.000 y ¢550.000. El objetivo principal es custodiar y trasladar valores, además de dar mantenimiento a los cajeros automáticos.

Se solicita al menos seis meses de experiencia en seguridad, licencia B1, carné de portación de armas, certificaciones de idoneidad mental, curso básico de seguridad y dominio del protocolo de radio y manejo de armas.

Cajeros bancarios en zonas rurales

El BCR también busca cajeros bancarios para sus sucursales en Palmar Norte, Flamingo, Siquirres, Bagaces y La Cruz de Guanacaste, con un salario entre ¢450.000 y ¢550.000.

Se requiere Bachillerato en Educación Media y competencias en atención al cliente, promoción de productos y servicios financieros.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas en aplicar a cualquiera de las posiciones pueden consultar los detalles completos mediante la plataforma digital empleo.com.

Nota: La información corresponde a los puestos disponibles al 25 de setiembre. La oferta y disponibilidad pueden variar con el tiempo.

19/09/2022 San José. Banco de Costa Rica (BCR), edificio central. (Rafael Pacheco Granados)

