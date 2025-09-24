¿Cómo solicitar un subsidio del IMAS? Estos son los requisitos que debe cumplir

Las personas u hogares que soliciten beneficios, subsidios o transferencias monetarias individuales deben cumplir con una serie de requisitos establecidos por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

Esta documentación puede presentarse en formato digital solicitando la cita en el sitio web.

Uno de los requisitos es presentar una cédula de identidad vigente o documento de identificación válido, el cual será verificado por medio del Tribunal Supremo de Elecciones o la Dirección General de Migración y Extranjería.

Esta verificación aplica tanto para la persona que realiza el trámite como para quien represente al hogar en caso de una resolución.

Además, el hogar debe contar con registro administrativo en el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube). Este registro puede gestionarse mediante el personal del IMAS que atiende a la persona usuaria.

Cada integrante del hogar también debe tener un registro de ingresos en el Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere).

Si alguna persona no tiene este registro, se requiere una declaración jurada firmada donde se indique que la información suministrada es correcta. En caso de que el registro en el Sicere esté completo, no será necesario presentar esta declaración.

Como parte del trámite, se debe entregar una única declaración jurada por hogar, firmada por la persona responsable de realizar el trámite.

Esta debe confirmar que la información brindada es veraz y contener una dirección de correo electrónico para notificaciones oficiales.

