Cortes de luz programados para este domingo en Pavas: estos son los horarios

CNFL suspenderá el servicio eléctrico este domingo en parte de Pavas por trabajos de conversión de voltaje entre 8 a.m. y 5 p.m. Foto: Rafael Pacheco Granados

Un corte de electricidad afectará este domingo 28 de setiembre del 2025 a parte del distrito de Pavas, en San José, debido a trabajos de conversión de voltaje programados por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

La interrupción del servicio se extenderá desde las 8 a.m. hasta las 5 p.m.

Los trabajos forman parte de un proyecto de construcción de obras eléctricas, enmarcado en el plan de modernización de la red de distribución de la CNFL.

LEA MÁS: Estas vacantes en el BCR ofrecen hasta ¢1,5 millones al mes: revise los requisitos

Durante este periodo, las cuadrillas estarán interviniendo la infraestructura existente para realizar una conversión de voltaje que permita mejorar la calidad del servicio en la zona.

El corte afectará un sector específico de Pavas, delimitado desde el Hospital Psiquiátrico hacia el norte. Dentro de los puntos de referencia incluidos en el área de suspensión se encuentran:

Colegio Técnico Profesional de Pavas

Coopesalud R.L.

Parte del Hospital Psiquiátrico

Soda Alemans

Asociación de Empleados del Hospital Psiquiátrico

Para más información sobre cortes programados, puede consultar directamente en el sitio oficial de la CNFL:https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones.

LEA MÁS: ¿Cómo solicitar un subsidio del IMAS? Estos son los requisitos que debe cumplir