Cortes de luz afectarán parte de Pavas este sábado por obras de la CNFL

Vecinos de Pavas tendrán un corte eléctrico este sábado 27 de setiembre por obras de la CNFL para relocalizar postería. Conozca los detalles del área afectada

Por Silvia Ureña Corrales
El sábado 27 de setiembre habrá corte de luz en una sección de Pavas por trabajos de relocalización de postería de la CNFL. En la Foto : Nestor Rodriguez (JORGE CASTILLO)







Silvia Ureña Corrales

