Cortes de luz afectarán parte de Pavas este sábado por obras de la CNFL

El sábado 27 de setiembre habrá corte de luz en una sección de Pavas por trabajos de relocalización de postería de la CNFL. En la Foto : Nestor Rodriguez

Este sábado 27 de setiembre, vecinos de Pavas, en el cantón Central de San José, enfrentarán una suspensión programada del servicio eléctrico debido a labores de construcción de obras por parte de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

El corte se extenderá desde las 8 a. m. hasta las 4 p. m., con el objetivo de relocalizar postería en la zona.

La interrupción del suministro abarcará el sector ubicado frente a Ottis Mini Market, una zona donde se ubican casas de habitación, un lavacar, el gimnasio Valerio Gym, el comercio Soluciones MR, una barbería y el propio Ottis Mini Market, entre otros establecimientos.

Estas obras forman parte de una intervención técnica que busca mejorar la infraestructura eléctrica de la zona.

Para más información sobre cortes programados, puede consultar directamente en el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones.

