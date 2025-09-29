Cortes de luz afectarán tres sectores de San José este martes: tome nota de los detalles

CNFL dejará sin electricidad a vecinos de San Pedro, Santa Ana y El Carmen este martes por labores de mejora en su red.

Este martes 30 de setiembre, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) realizará tres interrupciones programadas del servicio eléctrico en diferentes puntos del cantón central de San José y el cantón de Santa Ana, como parte de sus labores de mantenimiento, instalación de redes y extensión de líneas.

Corte en San Pedro, Montes de Oca

En el sector de San Pedro, la suspensión se llevará a cabo entre las 7:30 a. m. y las 5 p. m. La CNFL intervendrá esta zona como parte de un proyecto empresarial que contempla la instalación de nuevo conductor eléctrico.

LEA MÁS: Cortes de luz afectarán sectores de Alajuela y Limón este martes por trabajos del ICE

El corte abarcará parcialmente las calles 69, 69A y 69B, así como las avenidas 6, 8, 10, 12, 14 y 14A, desde el Servicentro el Higuerón hasta la intersección con la avenida 14, y desde los apartamentos Herson hasta el restaurante Los Quesada.

Algunos de los puntos de referencia afectados son:

Embajada de Panamá

Universidad Hispanoamericana (área administrativa y Escuela de Arquitectura)

El Refugio Restobar

Clínica Dental Madriz

Condominio Lugano

Residencial San Pedro

Fundación Promoción Capacitación y Acción

Oficentro Santa María

Municipalidad de Montes de Oca

CNNA (PANI)

Postres Repostería

Más de 80 empresas, clínicas y residencias particulares

Corte en Santa Ana: Calle Chirracal

En el distrito central de Santa Ana, el corte afectará parcialmente Calle Chirracal, de 8 a. m. a 4 p. m., por trabajos de construcción de obras eléctricas vinculados con la extensión de líneas.

Este sector comprende principalmente casas de habitación y no se detallaron puntos comerciales específicos.

Corte en El Carmen, San José

El tercer corte se realizará en el distrito de El Carmen, específicamente en Barrio Escalante, entre las 8 a. m. y las 4 p. m., como parte de mantenimiento preventivo en redes eléctricas.

La interrupción abarcará el sector que va desde la Universidad Hispanoamericana hasta 200 metros al oeste.

Entre los sitios conocidos que estarán sin servicio destacan:

Edificio administrativo y Escuela de Arquitectura de la Universidad Hispanoamericana

Alliance Jiu Jitsu

Soda Los Cholitos

Restaurante Indian Palace

Centro de Bienestar Mente Consciente

Varias casas de habitación

Usted puede consultar más detalles sobre cortes programados directamente en el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones

LEA MÁS: Estas serán las nuevas tarifas de los peajes de la Ruta 27 a partir de esta semana: vea cuánto pagará