Cortes de luz afectarán Cartago este lunes: estos son los horarios y zonas

CNFL suspenderá el servicio eléctrico parcialmente en Dulce Nombre de La Unión este 29 de setiembre por mantenimiento preventivo. Foto: Rafael Pacheco Granados

Los cortes de luz programados por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) impactarán este lunes 29 de setiembre del 2025 a vecinos de la comunidad de Dulce Nombre, en el cantón de La Unión, Cartago.

Las interrupciones del servicio están previstas entre las 7:30 a. m. y las 4:30 p. m.

La suspensión eléctrica se debe a labores de mantenimiento preventivo en las redes de distribución, dentro de la categoría de mantenimiento de obras eléctricas que la empresa realiza para garantizar la calidad y continuidad del servicio.

La zona afectada corresponde parcialmente a calle Los Marraquetas, donde se ubican varias casas de habitación. Aunque se trata de una afectación parcial, la CNFL recomienda a los usuarios del área tomar previsiones para evitar inconvenientes durante el horario de corte.

Estas labores forman parte del plan de mantenimiento rutinario de la CNFL en distintas regiones del país, con el objetivo de modernizar la infraestructura eléctrica y reducir la posibilidad de fallas imprevistas.

Para más información sobre este y otros cortes programados, usted puede consultar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones

