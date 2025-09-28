Sucesos

Lluvias con tormenta eléctrica afectarán a Costa Rica este lunes: estas son las regiones más impactadas

El IMN pronostica lluvias con tormenta eléctrica este lunes en Costa Rica, tome nota de los detalles

Por Silvia Ureña Corrales
Lluvias y tormentas afectarán varias regiones de Costa Rica este jueves 7 de agosto, especialmente en el Caribe y el Pacífico.
Lunes con lluvias y tormentas eléctricas en varias regiones del país, según pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional. (Canva /Canva)







