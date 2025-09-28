Lluvias con tormenta eléctrica afectarán a Costa Rica este lunes: estas son las regiones más impactadas

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) anunció que la zona de convergencia intertropical continuará influyendo sobre Costa Rica este lunes 29 de setiembre.

Esta condición mantendrá un ambiente húmedo en todo el país, con lluvias acompañadas de tormenta eléctrica durante la tarde y primeras horas de la noche, especialmente en el Pacífico y el Valle Central.

Durante la madrugada, se presentarán bancos de neblina en sectores del Valle Central y cielo parcialmente nublado en otras regiones. En la mañana, el cielo se mantendrá variable, sin precipitaciones destacadas.

En el Valle Central, el cielo se mantendrá parcialmente nublado en la mañana y se tornará mayormente nublado en la tarde, con chubascos y aguaceros aislados acompañados de tormentas. En la noche, persistirán lluvias dispersas. En San José, se registrará una temperatura mínima de 17,6 °C y una máxima de 25,1 °C.

El Pacífico Norte presentará cielo parcialmente nublado por la mañana y se nublará progresivamente en la tarde. Se anticipan aguaceros y tormentas dispersas, principalmente en las zonas montañosas. En Puntarenas, la temperatura variará entre los 24,1 °C y los 35,8 °C.

En el Pacífico Central, el cielo se mantendrá de nublado a parcialmente nublado en las primeras horas. Durante la tarde y noche, se esperan lluvias y aguaceros de forma dispersa. En Parrita, la temperatura mínima será de 16,9 °C y la máxima de 30,8 °C.

El Pacífico Sur mostrará un patrón similar, con nubosidad variable en la mañana y condiciones mayormente nubladas con precipitaciones en la tarde. Se esperan lluvias aisladas en la noche. En Golfito, la temperatura oscilará entre los 21,1 °C y los 28,9 °C.

En el Caribe Norte, la jornada iniciará con cielo parcialmente nublado. Por la tarde, se anticipan aguaceros con tormenta aislada cerca de las montañas, seguidos de lluvias nocturnas en zonas altas. En Guápiles, se esperan temperaturas entre los 22,9 °C y los 29,9 °C.

El Caribe Sur presentará condiciones similares, con nubosidad parcial y lluvias vespertinas cerca de zonas montañosas. En Limón, la mínima será de 23,6 °C y la máxima alcanzará los 29,2 °C.

En la zona norte, se prevé un cielo parcialmente nublado durante la mañana. En la tarde, aumentará la nubosidad y podrían ocurrir chubascos con tormentas aisladas cerca de las montañas. En Ciudad Quesada, se anticipa una temperatura mínima de 16,3 °C y una máxima de 29 °C.

El IMN indicó que estas condiciones obedecen a la cercanía de la zona de convergencia intertropical, típica de esta época del año, la cual favorece el desarrollo de nubosidad y tormentas en horas vespertinas.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:25 a. m. y la puesta a las 5:28 p. m. La fase lunar será de cuarto creciente.

