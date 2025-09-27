Tormentas eléctricas y lluvias intensas afectarán varias regiones de Costa Rica este domingo: estas son las zonas

Lluvias dispersas afectarán el Pacífico y zonas altas del país este domingo por influencia de la zona de convergencia intertropical. Foto: Rafael Pacheco Granados

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este domingo 28 de setiembre persistirá sobre Costa Rica la influencia de la zona de convergencia intertropical, lo que favorecerá condiciones propias de la estación lluviosa en gran parte del territorio.

Durante la madrugada y la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado en casi todas las regiones, acompañado por ambiente caluroso en el Pacífico, Caribe y zona norte.

En horas de la tarde, se esperan aguaceros con tormenta eléctrica, especialmente en el Valle Central, la vertiente del Pacífico y la zona norte.

En el Valle Central, la nubosidad incrementará con el paso de las horas. Se anticipan lluvias con tormenta eléctrica desde primeras horas de la tarde y precipitaciones dispersas durante la noche. En San José, la temperatura mínima será de 18,8 °C y la máxima de 27,5 °C.

En el Pacífico Norte, el día iniciará parcialmente nublado. Por la tarde se esperan aguaceros con tormenta dispersos, y por la noche persistirá la nubosidad con algunas lluvias aisladas. Puntarenas tendrá una mínima de 24,1 °C y una máxima de 36,2 °C.

El Pacífico Central mostrará un patrón similar, con condiciones estables en la mañana y aumento de nubosidad durante la tarde. Se pronostican aguaceros dispersos con tormentas eléctricas, seguidos por lluvias aisladas en la noche. En Parrita, la temperatura oscilará entre los 22,9 °C y los 32,5 °C.

En el Pacífico Sur, la jornada comenzará con cielo parcialmente nublado. En la tarde, se anticipa un incremento de nubosidad, acompañado por lluvias y tormentas. Durante la noche se mantendrá la inestabilidad atmosférica. Golfito reportará una mínima de 21,1 °C y una máxima de 34,6 °C.

En la zona norte, se anticipa cielo parcialmente nublado en la mañana y lluvias cerca de las montañas por la tarde. Ciudad Quesada tendrá una mínima de 19,5 °C y una máxima de 29,3 °C.

En el Caribe Norte y Sur, predominará el cielo parcialmente nublado en la mañana y tarde. Las lluvias se limitarán a las montañas y no se anticipan acumulados significativos en las zonas costeras. Guápiles alcanzará una máxima de 30,2 °C, mientras que Limón tendrá una mínima de 23,7 °C.

El IMN resaltó que el comportamiento atmosférico se alinea con un patrón típico de la época lluviosa, con mayor actividad durante la tarde por el ingreso de humedad y calor acumulado en superficie.

Efemérides

Salida del sol: 5:25 a. m.

5:25 a. m. Puesta del sol: 5:28 p. m.

5:28 p. m. Fase lunar: Hacia cuarto creciente

Hacia cuarto creciente Salida de la luna: 10:49 a. m.

10:49 a. m. Puesta de la luna: 10:29 p. m.

