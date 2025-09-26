Sucesos

Lluvias y tormentas regresarán este sábado a gran parte de Costa Rica, advierte el IMN: revise las zonas con mayor riesgo

Lluvias y tormentas se anticipan en varias regiones, con mayor intensidad durante la tarde en el Valle Central, Pacífico y zona norte

Por Jailine González Gómez
Aguaceros y tormentas regresarán al país este sábado, especialmente en el Pacífico, la zona norte y el Valle Central, informó el IMN. (Rafael Pacheco Granados)







Jailine González Gómez

