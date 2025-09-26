Lluvias y tormentas regresarán este sábado a gran parte de Costa Rica, advierte el IMN: revise las zonas con mayor riesgo

Aguaceros y tormentas regresarán al país este sábado, especialmente en el Pacífico, la zona norte y el Valle Central, informó el IMN.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronostica un sábado marcado por condiciones húmedas e inestables en gran parte del territorio nacional, lo que favorecerá el desarrollo de lluvias y tormentas eléctricas en varias regiones del país.

Durante la madrugada y primeras horas de la mañana, se esperaron lluvias dispersas sobre las costas del Pacífico, producto del arrastre de humedad desde la zona de convergencia intertropical.

En el Valle Central, el cielo permanecerá poco nublado en las primeras horas del día. A partir del mediodía, la nubosidad aumentará y, durante la tarde, se registrarán chubascos aislados con tormenta eléctrica en sectores del este. En San José se estimó una temperatura mínima de 18,4 °C y una máxima de 25,7 °C.

LEA MÁS: Este día depositarán la pensión de setiembre: verifique su cuenta bancaria

La zona norte presentará condiciones parcialmente nubladas durante el día. Por la tarde, se prevé el desarrollo de aguaceros acompañados de tormenta, especialmente en áreas montañosas. En Ciudad Quesada se estimaron temperaturas entre los 18 °C y los 28,5 °C.

En el Pacífico Norte, las primeras horas mostrarán cielos con poca nubosidad. Por la tarde, aumentará la cobertura nubosa y se presentarán aguaceros y tormentas dispersas. Puntarenas alcanzará una máxima de 36,2 °C y una mínima de 25 °C.

Para el Pacífico Central, se anticipan condiciones parcialmente nubladas en la mañana y un aumento importante de nubosidad en la tarde, con aguaceros dispersos y lluvias durante la noche. Parrita registrará valores entre los 17,5 °C y los 29,8 °C.

El Pacífico Sur seguirá el mismo patrón, con cielos parcialmente nublados por la mañana y lluvias vespertinas acompañadas de tormentas en sectores montañosos. Golfito presentará una temperatura mínima de 20,7 °C y una máxima de 28,2 °C.

En el Caribe Norte, el cielo variará entre mayormente nublado y parcialmente nublado durante el día, con posibilidad de chubascos aislados en la costa oeste. Guápiles alcanzará los 30 °C como máxima y 23,8 °C como mínima.

El Caribe Sur mantendrá condiciones más estables, con cielo poco nublado en la madrugada y mañana, aunque se prevé lluvia ocasional en las montañas durante la tarde. En Limón, la temperatura mínima será de 24,1 °C y la máxima de 29,6 °C.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 05:25 a. m. y la puesta a las 05:29 p. m. La luna continuará su tránsito hacia la fase de cuarto creciente. La salida de la luna se prevé para las 09:56 a. m. y su puesta a las 09:38 p. m.

LEA MÁS: ¿Cómo solicitar un subsidio del IMAS? Estos son los requisitos que debe cumplir