Este día depositarán la pensión de setiembre: verifique su cuenta bancaria

La CCSS confirmó el depósito de pensión de setiembre para el martes 30. Afiliados deben revisar su cuenta bancaria antes del giro.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) anunció que el depósito de pensión del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) se acreditará el martes 30 de setiembre de 2025.

El desembolso corresponde al pago mensual que reciben las personas afiliadas a este régimen.

La fecha se incluyó en el calendario oficial de la Gerencia de Pensiones.

La institución recomendó a las personas pensionadas confirmar que su cuenta bancaria se encuentre activa y correctamente registrada. Este paso es esencial para evitar inconvenientes en la acreditación del dinero.

Según el cronograma institucional, el próximo depósito está programado para el 31 de octubre.

El régimen IVM contempla también beneficios adicionales. Entre ellos, se aplican aumentos semestrales en enero y julio, además del pago del aguinaldo en diciembre.

Este corresponde a la doceava parte del monto acumulado entre noviembre y octubre.

Las personas pensionadas y sus beneficiarios inscritos mantienen, además, cobertura del Seguro de Salud como parte de los derechos garantizados por este sistema.

