Mujer construía en su patio y encontró un descubrimiento arqueológico histórico en Costa Rica: fotos

Las piezas arqueológicas tienen más de 2.000 años de antigüedad.

Una vecina de Carrillos de Poás, en Alajuela, descubrió piezas arqueológicos en su propiedad el 11 de setiembre, mientras realizaba la construcción de un acceso y un sistema de drenaje.

El hallazgo arqueológico fue dado a conocer en la cuenta de Facebook del Museo Nacional de Costa Rica.

El caso fue atendido por el Departamento de Antropología e Historia, bajo la supervisión del arqueólogo Julio César Sánchez y con el apoyo de los asistentes Carol Barrantes y Carlos Castro.

Especialistas del Museo Nacional recuperaron las piezas arqueológicas. (Museo Nacional de Costa Rica / Cortesía)

Durante la intervención se recuperaron varios artefactos, entre ellos cinco piezas cerámicas con una antigüedad estimada entre el 300 a. C. y el 300 d. C.

LEA MÁS: Objetos precolombinos permanecieron décadas en cajas, Museo Nacional las abrió: conozca los tesoros de piedra y cerámica

Según informó el Museo, los especialistas aplicaron técnicas arqueológicas especializadas para documentar de manera adecuada el contexto del hallazgo.

Los artefactos fueron trasladados a los laboratorios del Departamento para iniciar su proceso de limpieza, análisis y conservación.

Piezas arqueológicas halladas en Carrillos de Poás, Alajuela. (Museo Nacional de Costa Rica / Cortesía)

Tras descartar la presencia de más objetos arqueológicos, el Departamento autorizó la continuidad de los trabajos de construcción en la propiedad.

LEA MÁS: Tres esferas de piedra de la zona Sur, únicas por sus materiales y minerales, son restauradas

La institución recordó a la ciudadanía la importancia de reportar este tipo de hallazgos, pues no solo permite recuperar los objetos, sino también preservar la valiosa información de su contexto, lo cual resulta esencial para la protección del patrimonio arqueológico nacional.

El descubrimiento de piezas arqueológicas ocurrió durante una construcción. (Museo Nacional de Costa Rica / Cortesía)

Las piezas arqueológicas fueron trasladadas a laboratorios para su análisis. (Museo Nacional de Costa Rica / Cortesía)