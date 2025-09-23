El País

Mujer construía en su patio y encontró un descubrimiento arqueológico histórico en Costa Rica: fotos

Objetos fueron recuperados por especialistas del Museo Nacional, quienes confirmaron que datan entre el 300 a. C. y el 300 d. C.

Por Cristian Mora
Los objetos serán limpiados, analizados y conservados en los laboratorios del Departamento de Antropología e Historia.
Las piezas arqueológicas tienen más de 2.000 años de antigüedad. (Museo Nacional de Costa Rica / Cortesía)







Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

