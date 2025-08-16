El País

Tres esferas de piedra de la zona Sur, únicas por sus materiales y minerales, son restauradas

Proyecto del Museo Nacional y de especialistas de México busca devolverles la vida y preservarlas por más años

Por Irene Rodríguez
Un hombre y una mujer trabajan en la restauración de las esferas.
Leifer Castro y Mónica Pinillos trabajan en la restauración de las esferas calizas en la sede del Museo Nacional en Palmar Sur. (Museo Nacional/Museo Nacional)







Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

