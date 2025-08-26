El País

Objetos precolombinos permanecieron décadas en cajas, Museo Nacional las abrió: conozca los tesoros de piedra y cerámica

Estas piezas arqueológicas estaban resguardadas porque fueron decomisadas y se encontraban en procesos judiciales, al finalizar querellas ya pueden mostrarse

Por Irene Rodríguez
Piezas Precolombinas
Funcionarios del Museo Nacional y del Ministerio de Cultura abrieron la mañana de este lunes las primeras cajas con material arqueológico. Llevaban décadas sin abrirse, pues todas tenían obras que fueron decomisadas y tuvieron que esperar procesos judiciales. (JOHN DURAN/John Durán)







Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

