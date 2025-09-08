Vea el calendario de pagos de pensión que faltan en 2025 y la fecha del depósito del aguinaldo

La CCSS anunció los depósitos de pensión IVM de setiembre a diciembre 2025, incluyendo el aguinaldo en noviembre.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) confirmó el calendario de depósitos que quedan pendientes en el 2025 para los pensionados del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Este cronograma también incluye la fecha del depósito del aguinaldo, que se sumará al pago de noviembre.

La Gerencia de Pensiones recordó que las personas beneficiarias deben tener una cuenta bancaria activa y registrada ante la institución para recibir los depósitos en las fechas establecidas.

A partir de setiembre, quedan programados cuatro pagos más:

Setiembre : martes 30

: martes 30 Octubre : viernes 31

: viernes 31 Noviembre : viernes 28 ( incluye el aguinaldo )

: viernes 28 ( ) Diciembre: martes 30

El aguinaldo correspondiente al 2025 se incluirá en el depósito del viernes 28 de noviembre, junto con la pensión mensual habitual.

