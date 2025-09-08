El País

Vea el calendario de pagos de pensión que faltan en 2025 y la fecha del depósito del aguinaldo

Conozca las fechas oficiales de los depósitos de pensión IVM desde setiembre hasta diciembre, incluyendo el aguinaldo

Por Damián Arroyo C.
El pago de pensión del IVM será el 31 de julio, según la CCSS. También se mantienen aumentos y beneficios médicos.
La CCSS anunció los depósitos de pensión IVM de setiembre a diciembre 2025, incluyendo el aguinaldo en noviembre. (Canva/Canva)







