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Editorial

Editorial: El dinero de los ahorrantes no admite improvisaciones en las directivas de los bancos públicos

Las advertencias sobre conflictos de interés, falta de experiencia y posibles riesgos en las juntas directivas de los bancos no pueden despacharse con declaraciones de confidencialidad. La Sugef debe ejercer con firmeza sus facultades de supervisión y exigir que el Ejecutivo atienda sus advertencias con respuestas justificadas y medidas correctivas

El Banco Nacional , BCR y el Banco Popular renunciaron a la ABC.
Ser director en los bancos Nacional, de Costa Rica y Popular conlleva una responsabilidad enorme: a junio, los tres bancos públicos sumaban activos por ¢19,7 billones, el 58% del total de la banca costarricense. Rafael Pacheco
La Nación