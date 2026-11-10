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Economía

Gobierno allana el camino para retomar el control total de la Junta Directiva del Banco Popular

La medida fue decretada por el vicepresidente Francisco Gamboa, el ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, y la jerarca de Trabajo, Mercedes Flores

Banco Popular, edifico central remodelado
A setiembre pasado, el Banco Popular contaba con activos por ¢4,42 billones y un patrimonio de ¢1,10 billones. Rafael Pacheco Granadosc
Mónica Cerdas Gómez