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Economía

BCR detectó causas judiciales a dos nuevos directivos en informe que declaró confidencial

Jorge Eduardo Sánchez y María Clemencia Palomo pasaron de la Junta Directiva del Banco Popular a la del BCR en pocos días

BCR
María Clemencia Palomo y Jorge Eduardo Sánchez pasaron de la Junta Directiva del Banco Popular a la del BCR. Composición en Canva
Luis Enrique Brenes