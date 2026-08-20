Economía

BCR nombró a presidenta de Junta Directiva sin realizar estudio previo de idoneidad

El Banco de Costa Rica se negó a informar si Clemencia Palomo cumple con los requisitos para ocupar el cargo de presidenta de la entidad; alegó que es ‘información de carácter interno’

EscucharEscuchar
Por Óscar Rodríguez
Clemencia Palomo fue nombrada como presidenta de la Junta Directiva del BCR.
Clemencia Palomo fue nombrada como presidenta de la Junta Directiva del BCR el pasaado 6 de julio. (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BCRJunta DirectivaSugefClemencia Palomo Leitón
Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.