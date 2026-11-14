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Editorial

Editorial: Banco Popular: siete puestos, una sola voluntad: la del gobierno

La pregunta de fondo es por qué, en medio de tantas necesidades apremiantes, el Ejecutivo invierte su capital político en el órgano colegiado de una entidad de los trabajadores

Banco Popular, edifico central remodelado
Completamente remodelado, el Banco Popular reabrió hace poco sus oficinas en el edificio central, ubicado en avenida segunda. Rafael Pacheco Granadosc
La Nación