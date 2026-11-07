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Presidente destituido de Paraguay, Santiago Peña, ingresó a Fiscalía para declarar por crisis bancaria

Santiago Peña compareció ante la Fiscalía por presuntos delitos de tráfico de influencias, lesión de confianza y administración en provecho propio. El colapso de Ueno Bank provocó protestas y precipitó su salida del poder

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, y su esposa, la primera dama Leticia Ocampos, durante un desfile militar en la ciudad de Asunción el 15 de agosto de 2023.
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, fue destituido este viernes por el Congreso de ese país. Posteriormente, fue detenido. NORBERTO DUARTE

AFP y Sebastián Sánchez