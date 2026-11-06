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El Mundo

Presidente de Paraguay, Santiago Peña, es destituido en juicio político por escándalo bancario

El Senado paraguayo destituyó al presidente Santiago Peña tras un polémico escándalo bancario que congeló depósitos masivos y desató una profunda crisis

El destituido presidente Santiago Peña de Paraguay.
El destituido presidente Santiago Peña de Paraguay. HANDOUT
AFP