Crisis en Paraguay: Millones de dólares de jubilados y fondos públicos quedaron congelados tras intervención bancaria

En Paraguay, el colapso del privado Ueno Bank ha dejado a millones de clientes sin acceso a sus ahorros y ha desatado una crisis política.

A raíz del escándalo, los diputados de oposición presentaron formalmente este miércoles 4 de noviembre una solicitud de juicio político contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana.

La crisis ocurre tras la intervención del banco digital Ueno Bank, que dejó a unos 2,9 millones de clientes sin acceso a sus depósitos.

La iniciativa reunió 35 firmas y fue presentada ante el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre. El debate sobre el eventual proceso de destitución fue convocado para este jueves a las 10 a. m., según confirmó a la agencia AFP el diputado Mauricio Espínola, uno de los legisladores que respalda la propuesta.

¿Qué pasa en Paraguay?

El periodo constitucional de Santiago Peña concluye en el 2028. (NORBERTO DUARTE/AFP)

El escándalo estalló luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) interviniera Ueno Bank por una grave insuficiencia de capital y presuntas irregularidades en el otorgamiento de créditos a empresas vinculadas con los propietarios de la entidad. El banco suspendió sus servicios mientras las autoridades organizan la devolución de los depósitos.

La acusación contra Peña señala un presunto conflicto de intereses y cuestiona la evolución de su patrimonio, debido a que el mandatario tuvo acciones en el grupo empresarial que controlaba Ueno Bank, aunque se desvinculó de esas participaciones en 2025.

“Hoy 3 millones de personas están sufriendo por haber perdido sus ahorros en Ueno Bank. La mitad de la población está angustiada, está llorando. No tienen ni para comer gracias a Santiago Peña”, afirmó la diputada Rocío Vallejo, del partido Patria Querida, una de las impulsoras del pedido, según declaraciones difundidas por la emisora La Unión R800 AM.

El proceso enfrenta obstáculos políticos. Para que la Cámara de Diputados apruebe la acusación se requieren 53 votos de sus 80 integrantes. Si supera esa instancia, el Senado deberá realizar el juicio político y podría destituir a los mandatarios con el respaldo de al menos 30 de sus 45 miembros.

El Partido Colorado, al que pertenece Peña, mantiene mayoría propia en ambas cámaras legislativas. Sin embargo, la agrupación está presidida por el expresidente Horacio Cartes, quien se encuentra distanciado del actual mandatario y podría tener un papel determinante en la posición que adopte el oficialismo.

La crisis se produjo después de que el Banco Central del Paraguay ordenara la disolución de Ueno Bank, al comprobar que su índice de solvencia había descendido por debajo de la mitad del mínimo exigido.

La medida, comunicada durante la madrugada del martes, dejó inmovilizados cerca de USD 380 millones del Instituto de Previsión Social (IPS), recursos que incluyen depósitos vinculados con unos 32.000 jubilados.

La intervención también comprometió fondos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y de la represa binacional de Itaipú, además de afectar a miles de clientes particulares que quedaron sin acceso a sus ahorros.

Reacción del presidente

En medio de la crisis financiera, el presidente Santiago Peña anunció este miércoles un paquete de medidas para atender a los afectados por la intervención de Ueno Bank. Entre las acciones previstas figuran la renovación de autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), la presentación de una ley de emergencia para restituir los depósitos y el compromiso de llevar ante la justicia a los responsables de las irregularidades.

El mandatario informó que remitió al Congreso las nominaciones de Raúl Vera Bogado para asumir la presidencia del BCP, así como las de Pedro Acosta y Edsel González para integrar su directorio.

Además, el gobernante aseguró que conversó con los presidentes de ambas cámaras legislativas para promover una ley de emergencia que facilite la devolución de los ahorros. Según explicó, la iniciativa permitiría cubrir al 98% de los depositantes de Ueno Bank y los primeros desembolsos podrían comenzar esta misma semana. El objetivo, afirmó, es que los clientes recuperen su dinero “lo antes posible”.