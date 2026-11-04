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El Mundo

Crisis en Paraguay: Millones de dólares de jubilados y fondos públicos quedaron congelados tras intervención bancaria

Oposición de Paraguay impulsa juicio contra presidente por escándalo bancario que dejó a millones sin acceso a sus ahorros

Santiago Peña, presidente de Paraguay, visitó este lunes, 19 de agosto del 2024, a su homólogo de Costa Rica, Rodrigo Chaves. Foto: AFP
Santiago Peña anunció cambios en el Banco Central y una ley de emergencia para devolver los ahorros del Ueno Bank. EZEQUIEL BECERRA

AFP, La Nación / Argentina / GDA y Jorge Arturo Mora

En Paraguay, el colapso del privado Ueno Bank ha dejado a millones de clientes sin acceso a sus ahorros y ha desatado una crisis política.

A raíz del escándalo, los diputados de oposición presentaron formalmente este miércoles 4 de noviembre una solicitud de juicio político contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana.

La crisis ocurre tras la intervención del banco digital Ueno Bank, que dejó a unos 2,9 millones de clientes sin acceso a sus depósitos.