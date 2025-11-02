Editorial

Editorial: El dato que debería alarmarnos: uno de cada cuatro menores del PANI está en conflicto con la ley o en drogas

El incremento de la violencia en los albergues de la institución debe abordarse sin evasiones y con planteamientos proactivos. Entre la falta de atención integral y la evasión institucional, los menores protegidos por el Estado siguen sumidos en un doloroso abandono

EscucharEscuchar
Por La Nación
Manos de niño o niña con pequeñas estrellas rojas, primer plano de manos de menor de edad
Los niños, niñas y adolescentes constituyen el grupo etario más vulnerable de cualquier sociedad. (Shutterstock/Foto)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
editorialPANIalbergues del PANIPatronato Nacional de la Infancia
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.