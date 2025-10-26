Revista Dominical

Buscan refugio y encuentran violencia: PANI ha interpuesto 70 denuncias por conductas violentas de niños y adolescentes en albergues

En los albergues del PANI, cientos de menores de edad viven bajo la tutela del Estado. Pero algunos de ellos, lejos de encontrar protección, se enfrentan a abusos, agresiones y un entorno de violencia

EscucharEscuchar
Por Julián Navarrete Silva
Violencia en albergues Pani
Violencia en albergues Pani (Canva/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Violencia en alberguesPANI
Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.