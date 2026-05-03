Editorial

Editorial: El crimen organizado en Costa Rica ya no vive solo de la droga

Junto al narcotráfico, la diversidad de actividades del crimen organizado plantea retos locales y globales de enorme magnitud. Los abordajes simplistas no funcionarán; Costa Rica debe articular una estrategia sólida, con adecuada inteligencia, coordinación y abordaje sistémico

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Por La Nación
Camión con licores de contrabando
Camión con un gran cargamento de licores, presuntamente de contrabando, detenido por la Policía de Fronteras en la carretera Interamericana Sur. (Ministerio de Seguridad Pública/Ministerio de Seguridad Pública)







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