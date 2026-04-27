Sucesos

El auge del contrabando en Costa Rica: ‘Es más que el narcotráfico’

El contrabando en Costa Rica mueve al menos ₡1 billón al año. Experto explica las rutas, las marcas ilegales más vendidas y su posible nexo con el crimen organizado

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Por Yucsiany Salazar
Los decomisos de licor de contrabando son frecuentes, la Policía de Fronteras incautó recientemente 6.000 unidades en la zona de Talamanca de Limón.
Desde el sector empresarial, el diagnóstico es claro: en apariencia, el contrabando dejó de ser una actividad de oportunidad para convertirse en una operación del crimen organizado. (Foto: cortesía MSP/Foto: cortesía Ministerio de Seguridad)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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