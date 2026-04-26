Sucesos

Poder Judicial registra 293 expedientes por contrabando: ¿cómo avanzan los casos?

Solo 5 de cada 29 casos de contrabando terminan en condena tradicional en Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
En total, el valor de la mercancía supera los ¢500 millones.
El contrabando de cigarrillos es el más común, según la Cámara de Comercio. (MSP/MSP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ContrabandoPoder JudicialCosta Rica
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.