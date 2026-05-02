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Crucitas ya es batalla perdida: ¿qué puede hacer Costa Rica ahora?

Solo hay una forma de minimizar el daño ambiental y social, y de maximizar el aprovechamiento del recurso mineral de la zona norte del país

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Por Sergio Rivera
Sábado 7 de marzo de 2026. Expedición a cerro Conchudita, zona norte, de los periodistas de La Nación Christian Montero y Alonso Tenorio. Reportaje especial 'Esto es peor que Crucitas'. Primer equipo periodístico que llega a los túneles de extracción ilegal de oro en ese cerro.
La filtración de cianuro al suelo contamina las fuentes de agua potable en Crucitas de Cutris. Dicha sustancia es usada en la extracción ilegal de oro. (Alonso Tenorio/La Nación)







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