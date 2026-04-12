Columnistas

Nicaragua entrega su oro a China: el regreso de una vieja historia

El oro explotado, cada vez más por los chinos, ha pasado a ser el principal producto de exportación de Nicaragua: cerca de $2.000 millones en 2025. Y la paradoja es que su primer mercado es Estados Unidos

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Por Sergio Ramírez
Mazo y pepitas de oro entre piedras sobre un fondo de roca en una mina subterránea, veta de oro. Explotación del oro. Coligalleros
Gran parte de las concesiones chinas para explotar oro se extienden por las selvas de Nicaragua, reservas protegidas de la biosfera, habitadas por comunidades ancestrales. (Shutterstock/Foto)







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