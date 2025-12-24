Editorial

Editorial: ‘Efecto tamal’: las decisiones políticas que se cocinan en Navidad

En estos días, entre tamal y tamal, se conversa en círculos de confianza sobre las preocupaciones del país y se terminan de madurar las definiciones políticas y las intenciones de voto. Es un momento propicio para reflexionar lejos del ruido de los discursos incendiarios y de los algoritmos que premian la confrontación

Por La Nación
No está claro quién acuñó el concepto de “efecto tamal”, pero sí está documentado su arraigo en nuestra cultura política.







