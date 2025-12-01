Editorial

Editorial: Un mazazo derribó el ejército; otro debe derrumbar la polarización

Hoy no vemos tanques ni batallones, pero sí una forma de conflicto que erosiona la convivencia y fractura al país. Para demoler los nuevos muros que algunos intentan levantar, la ciudadanía debe exigir altura en el debate y obligar a sus dirigentes a transitar por la vía del diálogo y el respeto institucional

Por La Nación
La icónica fotografía de José Figueres Ferrer dándole un mazazo al muro del Cuartel Bellavista (actual Museo Nacional), el 1.° de diciembre de 1948.







