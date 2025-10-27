Editorial

Editorial: Encuesta del CIEP midió ‘salud democrática’ de Costa Rica y hay buenas noticias

La más reciente encuesta del CIEP reafirma que nuestro sistema político mantiene un sólido respaldo entre los ticos, el cual se ha mantenido pese a los embates y problemas reales. Sin embargo, inquieta que no exista una valoración igualmente favorable de las instituciones que hacen posible la democracia

Por La Nación
En una escala de 1 (nota menor) a 10 (la mayor), el enunciado “Costa Rica es un país libre y democrático” tuvo 7 puntos; "un país pacífico", 6 puntos, y "un país protector de la democracia", 7,5. (Shutterstock/Imagen)







Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

