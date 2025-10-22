Encuesta CIEP: Apoyo a la democracia se mantiene estable en Costa Rica

El apoyo de los costarricenses a la democracia se ha mantenido estable desde el 2002, reveló la nueva encuesta del Centro Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica.

Los resultados publicados este miércoles muestran que el respaldo a la democracia es de 66 puntos, en una escala del 1 al 100, cercano al promedio registrado en este siglo.

Desde 1978, el punto máximo fue en 1983 cuando alcanzó los 87 puntos, después bajó gradualmente hasta 61 puntos en 1997, y pasó a 68 en el 2002.

En los últimos 23 años, el mayor apoyo se registró en la encuesta de abril del 2020, con 76 puntos, y el más bajo en el 2010, con 56 puntos.

El CIEP también preguntó “¿para usted qué es vivir en democracia?”, lo que arrojó entre las respuestas más frecuentes términos como paz, libertad, poder elegir y tener derechos.

Estos resultados “aluden a una experiencia de la democracia como condición de vida basada en la autonomía personal, la convivencia pacífica y el ejercicio efectivo de sus derechos individuales”, dice la encuesta.