Política

Encuesta CIEP: Apoyo a la democracia se mantiene estable en Costa Rica

Respaldo de 66 puntos a la democracia es cercano al promedio de los últimos 23 años

Por Yeryis Salas
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) endureció los controles sobre las encuestas de intención de voto de cara a las elecciones del 2026. Uno de los principales cambios es que ahora las encuestadoras deberán deberán identificar a las personas que financiaron los estudios de opinión y detallar minuciosamente cómo los elaboraron. En caso de incumplir, se suspenderá el registro que permite difundir resultados en campaña.
Mayoría de encuestados mostraron respaldo a la democracia. (Alonso Tenorio/Atenorio)







CIEPEncuestaDemocraciaElecciones 2026
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

