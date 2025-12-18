Columnistas

​No sé si esta vez tendremos el ‘efecto tamal’

A mí, el efecto tamal siempre me ha parecido una linda traducción de la democracia abstracta en algo muy concreto: la libertad de hablar de política en la intimidad con la gente que más uno quiere, sin temor a represalias

Por Jorge Vargas Cullell

En Costa Rica, cada cuatro años, las dos últimas semanas de diciembre abren un espacio de deliberación política entre las familias. En los encuentros de fin de año, donde abundan la comedera y los tapis, la sobremesa y la hablada con hermanos y con esos primos que casi nunca vemos, la gente conversa sobre las elecciones. No sé quién fue el que acuñó esta expresión, que a mí me gusta por exacta: hablo del efecto “tamal”.








