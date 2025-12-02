Foros

La peligrosa polarización que Costa Rica no sufría desde hace 70 años

Estamos atascados en una trampa de la que no encontramos por ahora señales de salida: el país está polarizado, una situación que no se experimenta en Costa Rica desde los años 40 del siglo anterior. Salir de allí es necesario. Inmediato. Urgente

Por Guillermo Acuña González
Polarización, confrontación, crisis política, país dividido
Hablar de polarización en términos sociohistóricos refiere a una división profunda, la conformación de contrarios, un escenario de confrontación. (Shutterstock/Imagen)







