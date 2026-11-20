Llegar al aeropuerto internacional Juan Santamaría puede tomar más tiempo que volar desde allí hasta Panamá, Managua, Guatemala, Bogotá, Miami, Lima o Ciudad de México. La congestión vial ha convertido el acceso a la principal terminal aérea del país en una prueba de paciencia que, lejos de mejorar, se ha agravado en los últimos cuatro años. Desde 78 cantones, el tiempo de traslado aumentó, una señal elocuente del deterioro de la conectividad vial costarricense.

El problema también afecta a quienes regresan al país. En el caso de los turistas, las presas entre el aeropuerto y sus destinos pueden consumir buena parte del primer día de vacaciones. Se pierden horas, se quema más combustible y aumenta la contaminación, mientras los vehículos apenas avanzan.

Los datos, publicados este jueves por La Nación como principal noticia de portada, provienen del Índice de Competitividad Nacional 2026, elaborado por el Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC), un centro de pensamiento privado sin fines de lucro, fundado en 2011.

Como señalamos en nuestro editorial de ayer, el índice de competitividad nacional registró una mejora general de 2,4 puntos, pero también retrocesos en áreas que dependen en gran medida de la gestión pública, entre ellas la conectividad vial. El viaje al Juan Santamaría refleja ese deterioro en términos concretos.

Para estimar los tiempos de viaje a la principal terminal aérea del país, el estudio consultó Google Maps tres veces al día a lo largo del año. Entre 2022 y 2026, el promedio de las 82 cabeceras pasó de 100 a 111 minutos. En la Gran Área Metropolitana subió de 32 a 43 minutos, y fuera de ella, pasó de dos horas y 23 minutos a dos horas y 33 minutos.

¿Por qué importa medir el tiempo de viaje al aeropuerto? Porque comparar cuánto se tarda desde la misma cabecera cantonal hasta el aeropuerto permite saber si el acceso mejora o empeora con los años. Los viajeros comparten buena parte de esas vías con quienes van al trabajo, a estudiar o a hacer diversos trámites. Por eso, las demoras camino al Juan Santamaría también dan una señal de cómo se circula por esos corredores.

Como publicamos el 13 de noviembre, la conectividad vial del país sufrió, en el índice 2026, el mayor retroceso desde que se mide. Para quien va al volante, el deterioro se entiende mejor en metros y minutos. En un tramo con presa, avanzar apenas 100 metros tomó, en promedio, cerca de tres minutos y medio, frente a dos minutos y 49 segundos en 2022.

El volumen de pasajeros del Juan Santamaría permite dimensionar el impacto. Solo entre enero y octubre de este año, el aeropuerto registró 5,23 millones de llegadas y salidas de pasajeros, una cifra ligeramente superior a la población de Costa Rica.

La principal vía de acceso es la ruta 1 General Cañas-Bernardo Soto que, precisamente, es la de mayor tránsito en el país, con una estimación de 110.000 vehículos diarios y tasas de crecimiento de entre el 5% y el 7% anuales en el periodo 2026-2032, según dio a conocer ayer el Estado de la Nación.

Pese a que entre 2020 y 2022 se ampliaron puentes y se construyó el conector Barreal–Castella, el alivio fue temporal. Se hace urgente que el gobierno de la presidenta Laura Fernández eche a andar acciones correctivas, porque esa congestión vial casi permanente le resta competitividad al país.

Los turistas, antes de elegir un destino, ya no solo evalúan inseguridad y costo de vida, sino el tiempo que dedicarán a moverse internamente, advirtió Andrés Fernández Arauz, economista e investigador del CPC. Lo resaltó también Víctor Umaña, del Centro de Estudios del Turismo: los tiempos de traslado a los aeropuertos son una queja recurrente de transportistas, hoteleros y operadores.

No nos cansaremos de insistir en que los estudios deben servir a quienes gobiernan para tomar decisiones y, sobre todo, para impulsar acciones. Ya el Índice de Competitividad Nacional 2026, el Informe Estado de la Nación 2026 y otros son muy claros en cuán cara es la factura que les pasa a los ciudadanos el congestionamiento vial.

De ahí la urgencia de que la presidenta de la República y su gobierno, definan una estrategia nacional de movilidad donde la ampliación de carreteras vaya de la mano con la transformación del transporte público para que la gente tenga una alternativa confiable al carro particular.

Desde setiembre de 2025, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) propone dar prioridad al transporte público para aliviar las presas. Plantea reunir en una sola autoridad las competencias hoy dispersas, integrar el futuro tren eléctrico con los servicios de autobús y asegurar un financiamiento estable de entre el 0,5% y el 1,5% del PIB al año. En esa estrategia debe encajar la conexión entre el Juan Santamaría y el tren que el gobierno anunció mediante un monorriel o un tranvía.

Costa Rica no puede resignarse a que llegar al aeropuerto sea una odisea ni a que desplazarse por sus principales corredores viales consuma horas de la vida de sus habitantes. Los diagnósticos están hechos, las advertencias se acumulan y las propuestas existen. Lo que falta es decisión política para convertirlas en acciones. La presidenta Laura Fernández debe asumir la movilidad como una prioridad nacional y dejar de postergar las soluciones a un problema que paraliza al país.