Presas golpean competitividad de Costa Rica: estos cantones tienen los peores atascos

Las presas no solo afectan la calidad de vida de los costarricenses, sino que también tienen un impacto en la competitividad del país, según el más reciente Índice de Competitividad Nacional (ICN) 2026.

En el país, recorrer un segmento de 100 metros requiere, en promedio, 207,4 segundos, es decir, unos 3,5 minutos. El tiempo promedio de atraso en carretera mantiene una tendencia al alza a lo largo de toda la serie, que comprende seis ediciones.

En el informe del año anterior, los conductores tardaban, en promedio, 190 segundos en recorrer un trayecto de 100 metros, lo que equivale a 3,16 minutos. En 2022, por ejemplo, necesitaban 169,2 segundos, es decir, alrededor de 2,8 minutos.

“Los tiempos promedio que un conductor pasa en un vehículo se han incrementado desde 30 minutos por kilómetro hasta 35 minutos en esta última edición. Es decir, cada año hay más presas”, aseguró Andrés Fernández, economista e investigador del Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC).

Fernández agregó que los cantones con mayores problemas de congestionamiento vial se encuentran en el Gran Área Metropolitana (GAM) y en las cercanías de los puertos del país, que resultan estratégicos para el comercio internacional.

El ICN muestra que los tiempos varían según la ubicación, pues algunos cantones registran cifras muy superiores al promedio nacional. Recorrer 100 metros en medio de una presa puede tomar hasta 11,9 minutos en Garabito o 5,9 minutos en Heredia.

Por otro lado, cantones como Oreamuno, Pérez Zeledón, Turrialba, San Ramón y Quepos registran tiempos inferiores al promedio nacional. El menor atraso corresponde a Sarchí, con dos minutos por cada 100 metros.

Intensidad de las presas

De acuerdo con el informe, la intensidad de las presas se duplicó y el problema aumentó en 62 de los 82 cantones durante los últimos cinco años. Este indicador mide el número de reportes de congestión vial en los segmentos de carretera donde se presentan presas.

El CPC señaló que este resultado figura entre los más preocupantes del informe, ya que el ICN de 2026 contabilizó 117,6 reportes de presa por cada segmento de 100 metros de carretera, el valor más alto de toda la serie y prácticamente el doble de los 57,4 reportes del año anterior.

Los resultados del informe también muestran que alrededor de la mitad de las carreteras del país registran atascos. Este indicador alcanzó un 50,1%, el valor más alto de la serie.

El congestionamiento vial en Costa Rica tiene implicaciones negativas en la competitividad nacional, según el CPC. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Deterioro en conectividad vial

La dimensión de conectividad vial, que evalúa factores relacionados con los desplazamientos por carretera, registró en el ICN más reciente su mayor caída desde que el CPC dispone de datos históricos.

Su calificación pasó de 60,7 puntos en el ICN 2025 a 56,6 en el de 2026, una disminución de 4,1 puntos. Según el estudio del CPC, este resultado evidencia un deterioro significativo en las condiciones de movilidad.

El estudio atribuye este deterioro, principalmente, al fuerte incremento en la intensidad de los atascos. También empeoraron otros indicadores relacionados con la congestión y los tiempos de traslado.

Entre los cantones que más han empeorado su calificación se encuentran Cartago, Vázquez de Coronado y San Isidro. Por otro lado, Buenos Aires, Carrillo y Guatuso son los que más han mejorado su puntaje durante este período.

Esta dimensión incluye siete indicadores: carreteras con atascos, intensidad de los atascos, atraso promedio en carretera y tiempos de traslado desde la cabecera de cada cantón hacia Puerto Caldera, Puerto Limón (Moín) y los aeropuertos Juan Santamaría y Daniel Oduber.