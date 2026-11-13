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Economía

Presas golpean competitividad de Costa Rica: estos cantones tienen los peores atascos

El Índice de Competitividad Nacional revela un deterioro en la dimensión de conectividad vial, que en 2026 registró su peor caída de toda la serie

Presas en Carretera
El atraso promedio en carretera ha ido en aumento, reflejando un deterioro general entre 2022 y este año Alonso Tenorio
Luis Enrique Brenes