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El País

¿Dónde están las peores presas de Centroamérica? San José no ocupa la última posición pero tiene una condición que agrava la movilidad

En Costa Rica se toma el mismo tiempo para recorrer menos de 10 km que en El Salvador y Panamá para una distancia mucho mayor

Presa en Autopista General Cañas, sentido Alajuela-San José, por el puente La Platina
Actualmente la General Cañas es una de las vías más congestionadas de la GAM. Ese corredor presenta afectación durante casi todo el día. Rafael Pacheco Granados
Patricia Recio