El País

Flota vehicular crece sin parar y presas alcanzan rutas fuera de la GAM

Congestión vehicular aumentó más del 30% respecto a los escenarios que se veían antes de la pandemia

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Por Patricia Recio
Las presas de Alajuela San José
De acuerdo con el informe, la flota de vehículos particulares creció en más de 60% en 10 años, mientras que los buses y taxis se mantienen estancados. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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