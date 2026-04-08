El País

Ocho tramos de rutas nacionales concentran la mayor cantidad de accidentes de tránsito graves, ¿cuáles son?

Autopistas, accesos a centros de población y cruces entre rutas nacionales son los segmentos de mayor riesgo

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio
El tramo de la Interamericana norte cerca del Monumento al Agua es uno de los que registra mayor siniestralidad. (Atenorio/Muerto ruta 1)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Accidentes gravesrutas peligrosasMuertes en carretera
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.