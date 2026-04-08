Ocho tramos de rutas nacionales concentran la mayor cantidad de accidentes de tránsito graves, ¿cuáles son?

El tramo de la Interamericana norte cerca del Monumento al Agua es uno de los que registra mayor siniestralidad.

Ocho tramos de rutas nacionales concentran la mayor cantidad de accidentes graves que se registraron en un período de 12 años.

Así se desprende del último Estudio de Movilidad Segura de Grupo Purdy y el Centro para la Sostenibilidad Urbana (CPSU), el cual analizó los datos del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) sobre siniestralidad en carreteras entre el 2012 y el 2024.

De acuerdo con el informe, los ocho segmentos de carreteras concentraron un total de 1.975 accidentes de tránsito, con un promedio de 247 por kilómetro (km). En esta medición solo se incluyeron accidentes en los cuales hubo víctimas por lesiones leves o graves o fallecidos; es decir, no se incluyen aquellos en los que hubo únicamente daños materiales.

Sitios de mucho cuidado

Los tramos que constituyen esa estadística son el km 4 en la ruta 209, entre el Cementerio de Desamparados y el Centro Comercial del Sur, donde hubo 277 accidentes.

Está también la ruta 1 (Interamericana Norte) en las cercanías del Monumento al Agua, con 275 siniestros; además otra sección de la ruta 209 entre plaza González Víquez y la rotonda del parque de la Paz, con 264; la carretera de Circunvalación en el km 6 (cerca de la rotonda del antiguo rancho Guanacaste) donde se contabilizaron 204 accidentes, y la ruta 218, cerca del parque de Guadalupe.

Además la ruta 2 (Interamericana Sur) incluye tres puntos, el primero corresponde al km 1, en el paseo Colón, donde hubo 207 accidentes; el km 3, en la avenida segunda, cerca de la plaza de la Democracia, con 261 siniestros, y el km 135, en la entrada a San Isidro de El General, donde ocurrieron 250.

Arturo Steinvorth, coordinador del Área de Movilidad y Transporte Sostenible del CPSU, explicó a este diario que estos tramos de carreteras nacionales se caracterizan por encontrarse en centros urbanos o accesos a centros de población, así como intercambios críticos entre autopistas y rutas hacia esos puntos que concentran algún tipo de actividad económica.

El experto explicó que la alta incidencia de accidentes podría explicarse por la combinación de altos volúmenes de tráfico, usos urbanos intensivos y presencia de personas vulnerables.

Rutas nacionales con mayor cantidad de accidentes. (Estudio de Movilidad Segura/Estudio de Movilidad Segura)

El informe además concluye que al analizar la totalidad de accidentes registrados en esos 12 años se determinó que la mayoría ocurren en rutas nacionales, con un total 111.486, mientras que en las rutas cantonales se contabilizaron 55.924.

Las carreteras con mayor cantidad de accidentes a lo largo de todo su trayecto son la ruta 2 (Interamericana Sur), ruta 1 (Interamericana Norte), la ruta 32; la ruta 3, entre Heredia y Alajuela, y la ruta 27.

Tipos de accidentes

En relación a los tipos de accidentes más frecuentes, aquellos en los que había motocicletas involucradas continúan siendo los más comunes, seguidos de las colisiones entre vehículos y los atropellos a peatones.

En una proporción menor se sitúan otros eventos como colisiones con bicicletas, vehículos que se salen de la vía, vuelcos y colisiones contra objetos fijos.

Otra de las particularidades analizadas refleja que una gran mayoría de los accidentes ocurre durante los desplazamientos de las personas hacia sus lugares de trabajo. Por ejemplo, se indica que solo en el 2024 se registraron 21.007 siniestros en esas circunstancias.

Además las actividades económicas con mayor número de accidentes son la administración pública, el comercio, la industria manufacturera, los servicios administrativos y de apoyo, así como las actividades de alojamiento y de servicio de comidas.

“Este último sector requiere especial atención, ya que muchos trabajadores, particularmente repartidores de comida, se movilizan en moto o bicimoto, lo que incrementa su nivel de exposición al riesgo vial”, explica el informe.

De acuerdo con el estudio, más de 5.400 personas murieron en el sitio de un siniestro vial en los 12 años analizados, de los cuales el 41% correspondió a motociclistas.

El informe además destaca que Costa Rica registra más de 15 muertes por cada 100.000 habitantes, que corresponde a la tasa de mortalidad en carretera más alta de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Esa cifra podría duplicarse si se considera que un 54% de quienes sufren lesiones durante un accidente de tránsito fallecen durante los 30 días posteriores al percance.