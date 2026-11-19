El Índice de Competitividad N 2026 (ICN), publicado por el Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC), incluyó un indicador con el tiempo promedio de traslado entre la cabecera de cada cantón de Costa Rica y el aeropuerto Juan Santamaría.

A continuación, puede consultar el tiempo promedio que se tarda en llegar a la terminal aérea desde los 82 cantones del país.

La información contiene los minutos promedio para los años comprendido entre el 2022 y el 2026.

La información recopilada por el CPC corresponde a un promedio anual basado en datos de Google Maps. Los tiempos reflejan la duración del traslado entre las coordenadas geográficas de la cabecera de cada cantón y el aeropuerto.

El monitoreo se realiza en tiempo real durante tres momentos del día (mañana, mediodía y tarde), a lo largo de los 365 días del año y para todos los cantones del país. De esta forma, se incluyen observaciones correspondientes a distintos niveles de tráfico.