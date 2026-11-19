Los tiempos de traslado desde la mayoría de los cantones de Costa Rica hacia el aeropuerto Juan Santamaría empeoraron entre 2022 y 2026, debido a un incremento del caos provocado por los congestionamientos en carretera. Esta situación evidencia un deterioro de la conectividad vial del país, con efectos sobre los sectores turístico y empresarial.

Los datos del Índice de Competitividad Nacional (ICN) 2026, publicados por el Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC), revelan que los tiempos de traslado hacia la terminal aérea aumentaron en 78 de los 82 cantones del país respecto al 2022.

Andrés Fernández, economista e investigador del CPC, manifestó que, en ese periodo, el tiempo promedio nacional para trasladarse al aeropuerto pasó de 100 minutos (una hora y 40 minutos) a 111 minutos (una hora con 51 minutos), lo que representa un incremento del 11%.

Fernández dijo que la duración de los viajes desde los cantones de la Gran Área Metropolitana (GAM) aumentó de 32 a 43 minutos, lo que representa un incremento promedio del 33% . Fuera de esa región, el aumento promedio fue de 9,32 minutos: el tiempo pasó de 143,2 a 152,5 minutos .

El aeropuerto Juan Santamaría es la principal terminal aérea de Costa Rica. Entre enero y octubre de este año, un total de 5.230.432 pasajeros utilizaron dicho aeródromo para ingresar o salir del país; así como para realizar vuelos internos.

Impacto en turismo

Víctor Umaña, director ejecutivo del Centro de Estudios del Turismo (CET), enfatizó que el aumento en la duración de los recorridos al aeropuerto resta competitividad al país, pues en Costa Rica el traslado forma parte de la experiencia que se ofrece a los turistas.

“Nuestra propuesta de valor se fundamenta en la diversidad concentrada en un territorio pequeño (...). En Costa Rica casi todo el circuito se recorre por carretera, lo que hace de la movilidad terrestre un factor especialmente determinante para nuestra competitividad”, afirmó Umaña.

El director ejecutivo del CET aseguró que los tiempos de traslado hacia las terminales aéreas son una queja recurrente entre tour operadores, transportistas y hoteleros.

“Los transportistas de turismo han señalado que el estado de las vías vuelve impredecibles los tiempos de traslado, con efectos sobre toda la cadena turística”, destacó.

Fernández enfatizó que este deterioro afecta tanto a las personas que entran o salen del país, nacionales o extranjeros, como a las empresas que utilizan los aeropuertos con fines comerciales.

“Para una empresa o un visitante ciertamente la ubicación importa, pero también importa qué tan bien esté conectado el territorio. Un mayor tiempo de traslado claramente obliga a dedicar más tiempo y margen de planificación para acceder al aeropuerto. Impacta mucho”, aseveró el economista.

Umaña indicó que, en Guanacaste, las presas en la ruta 21, que conecta el aeropuerto Daniel Oduber, de Liberia, con las playas, pueden convertir un recorrido de 20,5 kilómetros en un trayecto de hasta hora y media. Añadió otros ejemplos, como la ruta 32, que cierra con frecuencia y dificulta la conexión con destinos del Caribe, como Sarapiquí y Puerto Viejo.

“Además de la duración, pesa la incertidumbre, porque el viajero debe salir con horas de margen y en la práctica pierde buena parte de su último día de vacaciones”, manifestó el director ejecutivo del CET.

Fernández agregó que los viajeros no solo deben considerar la inseguridad, sino también otros aspectos, como el costo de vida en Costa Rica y, ahora, los tiempos de traslado dentro del territorio nacional.

“Le resta competitividad al país (el deterioro en los tiempos de traslado). Los turistas no solo tienen que valorar el nivel de inseguridad que está teniendo el país, y el costo de vida, que es otro factor que toman en cuenta; ahora, también tienen que tomar en consideración tiempos de traslado”, enfatizó el economista del CPC.

El aeropuerto Juan Santamaría es un puerto clave para el traslado de personas y mercancías. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Aumentos críticos

De acuerdo con el Índice de Competitividad Nacional, los mayores aumentos hacia la terminal del Juan Santamaría ocurrieron tanto en cantones de la GAM como fuera de esa región. Por ejemplo, Carrillo y Santa Cruz, en Guanacaste, registraron los incrementos más altos, con 22,2 y 18,6 minutos adicionales de traslado, respectivamente.

En Carrillo, el tiempo aumentó de 215,8 minutos en 2022 (3,6 horas) a 240,33 minutos en 2026 (4 horas). En Santa Cruz, pasó de 206,8 minutos (3,4 horas) cuatro años atrás a 227,5 minutos (3,8 horas) en el informe más reciente.

El investigador Andrés Fernández indicó que los tiempos de traslado han aumentado principalmente en zonas turísticas de las provincias de Guanacaste y Puntarenas.

“Los tiempos para trasladarse hacia y desde el aeropuerto (Juan Santamaría) en estas regiones, que son altamente turísticas, también se han visto altamente afectados”, señaló Fernández.

Por su parte, en la GAM, los mayores incrementos ocurrieron en Paraíso y Escazú, con 15,89 y 15,84 minutos adicionales, respectivamente. Desde Paraíso, en Cartago, el traslado al aeropuerto toma 86,8 minutos, en promedio, mientras que desde Escazú, en San José, tarda 40 minutos.

En el cantón Central de San José, por ejemplo, el tiempo de traslado desde la cabecera hasta el aeropuerto Juan Santamaría aumentó de 25,5 minutos en 2022 a 37,2 minutos en el informe más reciente.

Dicha tendencia ocurre en medio del crecimiento del parque vehicular de Costa Rica. Al cierre del 2025, el país registró un total de 2.087.356 vehículos cubiertos con el Seguro Obligatorio Automotor (SOA), un aumento del 17% en comparación con los 1.783.639 registrados en 2022.

Si bien el índice recopila datos desde 2021, la comparación se realizó con los registros de 2022, pues durante el año previo todavía se mantenían vigentes restricciones sanitarias por la pandemia de covid-19.

La información recopilada por el CPC corresponde a un promedio anual basado en datos de Google Maps. Los tiempos reflejan la duración del traslado entre las coordenadas geográficas de la cabecera de cada cantón y el aeropuerto.

El monitoreo se realiza en tiempo real durante tres momentos del día (mañana, mediodía y tarde), a lo largo de los 365 días del año y para todos los cantones del país. De esta forma, se incluyen observaciones correspondientes a distintos niveles de tráfico.

“Lo importante del indicador, a pesar de que se ve afectado por la distancia, es que permite monitorear si los tiempos de traslado están empeorando o no. No importa si desde un cantón tardamos 3 o 4 horas llegando al aeropuerto ¿se mantienen esos tiempos o hemos agregado más minutos?”, cuestionó el economista del CPC.

Fernández explicó que el objetivo del indicador es determinar qué tan complicado resulta trasladarse desde cada cantón hasta la terminal aérea, un punto estratégico para las personas y las empresas.

Conectividad vial deteriorada

La dimensión de conectividad vial, que evalúa factores relacionados con los desplazamientos por carretera, registró en el ICN 2026 su mayor caída desde que el Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC) dispone de datos históricos.

Su calificación pasó de 60,7 puntos en el ICN 2025 a 56,6 puntos en el de 2026, una disminución de 4,1 puntos. Según el estudio del CPC, este resultado evidencia un deterioro significativo de las condiciones de movilidad.

El estudio atribuye esta caída, principalmente, al fuerte incremento en la intensidad de los atascos. También empeoraron otros indicadores relacionados con la congestión y los tiempos de traslado.

Esta dimensión incluye siete indicadores: carreteras con atascos, intensidad de los atascos, atraso promedio en carretera y tiempos de traslado desde la cabecera de cada cantón hacia puerto Caldera, puerto Limón (Moín) y los aeropuertos Juan Santamaría y Daniel Oduber.