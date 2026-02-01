Editorial: Cita ineludible con la democracia

Hagamos de esta nueva cita con la historia patria una auténtica fiesta, imbuida de alegría, pero también de compromiso, civismo, responsabilidad y decisión.

Los costarricenses tenemos hoy una cita crucial e ineludible con la democracia; también, con nuestro futuro y el de nuestras familias y comunidades. Es la cita que, cada cuatro años, nos convoca a disfrutar de un derecho sagrado y ejercer un deber que también lo es: votar.

La hemos atendido durante décadas y, en esta oportunidad, su trascendencia es mayor, por los riesgos que nos rodean. Por esto, debemos asumirla con mayor convicción, responsabilidad y entusiasmo que antes, sin dejar que el abstencionismo se interponga en el camino.

A lo largo y ancho de nuestro territorio, y también en varios países extranjeros, 7.154 juntas receptoras de votos abrirán sus puertas y urnas para que los 3.731.788 ciudadanas y ciudadanos empadronados, escojamos a quienes consideramos más aptos o afines para ocupar la presidencia, dos vicepresidencias y 57 diputaciones.

En este supremo acto cívico nos acompañan, como sus observadores, decenas de delegados de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, organismos electorales de América Latina y el Caribe, y representantes de otras entidades democráticas. A ellos, nuestra bienvenida y agradecimiento. Esperaremos con atención las conclusiones de su tarea.

Las elecciones son el acto más decisivo de una democracia. Sin la competencia entre partidos y candidaturas y el ejercicio libre del voto, sus demás componentes perderían trascendencia; incluso, podrían desaparecer. Dichosamente, en Costa Rica ese ejercicio está garantizado por la Constitución, una robusta legislación electoral, el impecable trabajo del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la convicción cívica de nuestro pueblo.

La democracia es un ejercicio colectivo, pero el voto es un acto individual. De la suma de nuestras decisiones íntimas frente a las papeletas, dependerá, en buena medida, el destino del país durante los próximos cuatro años, y quizá más. Por esto, es necesario que superemos cualquier desinterés, apatía o enojo paralizante y acudamos a votar. Debemos hacerlo sabiendo que somos agentes libres e iguales, sujetos de derechos y libertades, y que su vigencia y disfrute cotidianos están ligados a nuestra decisión de hoy.

A la vez, entendamos que, para que la democracia funcione, necesita mucho más que competencia electoral garantizada. Su ejercicio cotidiano depende, entre muchos requisitos, de la separación de poderes; el adecuado balance entre ellos; el reconocimiento pleno de derechos y garantías individuales y sociales; la vigencia del Estado de derecho; la defensa, con sentido crítico, de su andamiaje institucional; la transparencia en el ejercicio de la función pública; el rendimiento de cuentas a los ciudadanos, y nuestra participación en los asuntos públicos.

Además de lo anterior, y junto a las elecciones, la democracia se asienta en un conjunto de instituciones de intermediación y control, como la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes. A ellas debemos agregar, fuera del ámbito oficial, los medios de comunicación independientes, las diversas organizaciones de la sociedad civil y las entidades gremiales, comunales, académicas y religiosas, entre muchas otras.

El elemento intangible que da fluidez y coherencia a este complejo sistema, más allá del ordenamiento constitucional, es el respeto mutuo en medio de nuestras diferencias. Una cosa es discrepar, parte del quehacer democrático al que debemos dar la bienvenida; otra, irrespetar o, peor aún, insultar o denigrar, a lo que debemos cerrarle las puertas. Porque el irrespeto es mucho peor que rudeza en el decir; es una actitud de prepotencia que niega a los demás su condición de personas libres, con plena dignidad y derecho a actuar sin temores en esta comunidad política democrática que se llama Costa Rica.

Entre las múltiples ofertas visibles en las papeletas, optemos por aquellas que hayan hecho planteamientos serios, que hayan constituido equipos competentes para gobernar y legislar, y que entiendan y respeten los valores integrales de la democracia a los que hemos hecho referencia. A la vez, rechacemos las que se inspiran en el autoritarismo, pretenden concentrar poder y se alejan de los valores fundacionales de nuestra identidad sociopolítica, de profunda raigambre cívica. El riesgo que representan es profundo, pocas veces visto en nuestra historia republicana.

Vayamos masivamente a las urnas. Rompamos la tendencia al abstencionismo creciente. Mostrémonos a nosotros mismos, y también a quienes nos visitan, las sólidas fibras democráticas que tejen nuestra acción colectiva desde la convicción personal. Superemos cualquier derrotismo. Adoptemos la esperanza, que depende de nuestros actos.

Hagamos de esta nueva cita con la historia patria una auténtica fiesta, imbuida de alegría, pero también de compromiso, civismo, responsabilidad y decisión.