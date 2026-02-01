Editorial

Editorial: Cita ineludible con la democracia

La democracia es un ejercicio colectivo, pero el voto es un acto individual. De la suma de nuestras decisiones íntimas frente a las papeletas dependerá, en buena medida, el destino del país. Al decidir, recordemos que la democracia va más allá de la fiesta electoral; también descansa en instituciones, normas, rendición de cuentas y respeto mutuo

Por La Nación
editorialeleccionesvotovotardemocracia
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

