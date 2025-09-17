Editorial

Editorial: AyA pone en grave riesgo el agua de 15 cantones de la GAM

El eventual colapso del acueducto Orosi I pondría a 700.000 personas en graves apuros durante semanas o meses. AyA ha desoído advertencias técnicas a lo largo de décadas y hoy Orosi II no figura entre sus prioridades

EscucharEscuchar
Por La Nación
Acueducto Orosi I, el más importante de Costa Rica
El AyA debe realizar con urgencia una inspección interna del acueducto Orosi I por medio de tecnologías modernas para conocer el estado de la tubería. En paralelo, tiene que reforzar las uniones críticas de los primeros seis kilómetros del acueducto. (Archivo LN/Archivo LN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Orosi IOrosi IIGran Área MetropolitanaGAMInstituto de Acueductos y AlcantarilladosAyAAcueducto Orosi Iembalse El Llanoacueducto más importante del paísdesarenadordeslizamientosJuan Manuel Quesada
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.